В Белтехосмотре назвали 4 самые частые неисправности, из-за которых белорусы не могут пройти техосмотр

Опубликовано: 08.01.2024 16:54 , Обновлено: 08.01.2024

УП «Белтехосмотр» опубликовал результаты работы за минувший декабрь и весь прошлый год. В том числе количество проверок технического состояния транспортных средств. И основные неисправности, которые были выявлены.

«Из общего количества транспортных средств, представленных на государственный технический осмотр, 20.7% (400183) имели различного характера несоответствия установленным требованиям», сообщили на предприятии. Удельный вес несоответствий, выявленных при проведении контрольно-диагностических работ, составил:

45,9% – в отношении тормозной системы;

21,8% – в отношении внешних световых приборов;

6,5% – несоответствия двигателя и его систем,

порядка 5% – рулевого управления, комплектности и прочих проверок.

По данным «Белтехосмотра», в декабре прошедшего года всего было выдано 91648 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, «что на 12,7% больше данного показателя за аналогичный период 2022 года».

Ранее Телеграф писал, что на предприятии “Белтехосмотр” напомнили белорусским водителям о документах, которые обязательно нужно подготовить перед тем, как отправиться на диагностическую станцию. Без них некоторые автомобили не смогут пройти техосмотр из-за нового технического регламента Таможенного союза, вступившего в силу чуть больше года назад.

«Белтехосмотр» назвал документ, без которого не все белорусы пройдут техосмотр