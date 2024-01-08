В Белтехосмотре назвали 4 самые частые неисправности, из-за которых белорусы не могут пройти техосмотр
УП «Белтехосмотр» опубликовал результаты работы за минувший декабрь и весь прошлый год. В том числе количество проверок технического состояния транспортных средств. И основные неисправности, которые были выявлены.
«Из общего количества транспортных средств, представленных на государственный технический осмотр, 20.7% (400183) имели различного характера несоответствия установленным требованиям», сообщили на предприятии. Удельный вес несоответствий, выявленных при проведении контрольно-диагностических работ, составил:
- 45,9% – в отношении тормозной системы;
- 21,8% – в отношении внешних световых приборов;
- 6,5% – несоответствия двигателя и его систем,
- порядка 5% – рулевого управления, комплектности и прочих проверок.
По данным «Белтехосмотра», в декабре прошедшего года всего было выдано 91648 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, «что на 12,7% больше данного показателя за аналогичный период 2022 года».
Ранее Телеграф писал, что на предприятии “Белтехосмотр” напомнили белорусским водителям о документах, которые обязательно нужно подготовить перед тем, как отправиться на диагностическую станцию. Без них некоторые автомобили не смогут пройти техосмотр из-за нового технического регламента Таможенного союза, вступившего в силу чуть больше года назад.
«Белтехосмотр» назвал документ, без которого не все белорусы пройдут техосмотр