В Гродно мужчина угрожал подросткам косой, потому что они «мешали ему отдыхать»

Опубликовано: 29.07.2024 15:10 , Обновлено: 29.07.2024

В Гродно к двум подросткам на электросамокате подъехал мужчина, который стал угрожать им косой, так как те "мешали ему отдыхать". Теперь жителя областного центра ждет "уголовка".

Как рассказали в УВД Гродненского облисполкома, случай произошел в середине июля. Двое несовершеннолетних обратились в Октябрьское РУВД и сообщили, что около дома на улице Захарова к ним подъехал мужчина на электросамокате и замахнулся косой.

По информации правоохранителей, при инциденте никто не пострадал. Милиция установила личность подозреваемого и задержала его совместно с ОМОН. Как передали слова 36-летнего мужчины в УВД Гродненщины, он совершил злодеяние, потому что “подростки мешали ему отдыхать”.

Задержанного обвиняют по ч. 3 ст. 339 (“особо злостное хулиганство”) УК Беларуси. Максимальное наказание за это - лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Слониме Гродненской области 40-летний пьяный местный житель выстрелил в компанию молодых людей. Они ему тоже якобы мешали. Интересно, что парни не запаниковали и смогли задержать мужчину, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

«Самостоятельно задержали» — В Слониме мужчина выстрелил из пневматической винтовки в компанию парней

Также мы писали об инциденте в минском микрорайоне Шабаны. Рано утром 12 июля милиция получила сообщение о том, что во дворе одной из многоэтажек мужчина с ножом в руках угрожает всех зарезать.

«Он орет, боюсь даже выйти» — Милиция стреляла во дворе минской многоэтажки. Что произошло?