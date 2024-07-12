"Он орет, боюсь даже выйти" - Милиция стреляла во дворе минской многоэтажки. Что произошло?

Опубликовано: 12.07.2024 18:12 , Обновлено: 12.07.2024

Рано утром 12 июля милиция получила сообщение о том, что во дворе многоэтажки в минском микрорайоне Шабаны мужчина с ножом в руках угрожает всех зарезать. На место незамедлительно прибыли сотрудники Заводского РУВД столицы.

“Он сейчас кричит, ему кажется, что все смотрят на него, и он орет, что всех зарежет. Очень агрессивно себя ведет. Я боюсь даже выйти к нему”, - рассказала мать мужчины, которая и позвонила в милицию.

По прибытии на место правоохранители потребовали минчанина успокоиться и бросить нож, который он держал в руках, на землю. Однако, как передали в Telegram-канале МВД Беларуси, мужчина не послушался, стал размахивать оружием и направился в сторону милиционеров. Сначала они выстрелили в воздух, затем - по ногам мужчине.

Как сообщили в милиции, ему оказали первую помощь и передали медикам. Известно, что 34-летнего минчанина уже не раз привлекали к уголовной ответственности, в том числе за хулиганство. Также, по данным правоохранителей, у мужчины есть и “административки” за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как в Борисове Минской области 50-летний мужчина выстрелил в трехлетнюю девочку. По информации правоохранителей, мужчина захотел немного развлечься, поэтому стал стрелять из пневматической винтовки по деревьям.

В Борисове 50-летний мужчина выстрелил в 3-летнюю девочку

Также мы писали, как в начале июля сотрудники 7-го управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД (по Витебской области) задержали при силовой поддержке ОМОН двух полочан. В садовом домике они нелегально изготавливали и ремонтировали огнестрельное и холодное оружие.

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