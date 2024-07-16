"Самостоятельно задержали" - В Слониме мужчина выстрелил из пневматической винтовки в компанию парней

Опубликовано: 16.07.2024 16:52 , Обновлено: 16.07.2024

В Слониме Гродненской области 40-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в компанию молодых людей: они ему якобы мешали. Парни не растерялись и сумели задержать мужчину, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел еще 3 июля. Утром пятеро молодых людей в возрасте от 23 до 27 лет, по информации милиции, отдыхали в слонимской квартире. Затем они вышли на улицу поговорить, скоро к парням спустился пьяный житель дома.

“Мужчина стал приставать к молодым людям и потребовал, чтобы те немедленно ушли, так как парни ему якобы мешали”, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Молодые люди планировали уже уходить, но мужчина поднялся к себе в квартиру, взял пневматическую винтовку и выстрелил на улице в сторону компании, сообщили правоохранители.

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Парни “самостоятельно задержали злоумышленника и удерживали его до прибытия сотрудников милиции”, рассказали в УВД. Там дополнили, что при стрельбе никто не пострадал.

Правоохранители также сообщили, что до этого инцидента мужчину к ответственности не привлекали. Сам же он рассказал, что парни шумно себя вели и мешали отдыхать. У других жителей дома жалоб на шум от компании не было, передали в милиции.

Мужчину подозревают в особо злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 339 УК Беларуси), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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