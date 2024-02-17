В Гродно из окна многоэтажки мужчина попытался спуститься на простынях. С чего бы это?

Опубликовано: 17.02.2024 14:16 , Обновлено: 17.02.2024

В пятницу, 16 февраля, в гродненскую больницу привезли мужчину, упавшего из окна многоэтажки. Так закончилась его попытка спуститься с четвертого этажа на связанных простынях. Вот предыстория падения.

Накануне этот человек был участником застолья у друзей, [рассказал](http://Гродненские сливы) ТГ-канал «Гродненские сливы». Потом они ушли и зачем-то его заперли. Как поведал впоследствии пострадавший, он вспомнил, что «надо срочно по делам». И не придумал ничего лучше, как связать простыни и попробовать по ним спуститься. Попытка не увенчалась успехом – «экстримал» сорвался вниз.

«В момент звона оторвался язык» – Во время службы в Петриковском храме пострадала женщина

К счастью, полет прошел относительно нормально, насколько это вообще возможно в такой ситуации. Очевидцы рассказали, что приземлился он на «пятую точку», поэтому руки и ноги остались целы. Тем не менее прибывшие медики увезли его в больницу.

Ранее Телеграф писал, что 13 февраля в Минске едва не привело к трагедии с грузовика, перевозившего здоровенные бетонные плиты, соскользнула одна из них. А в это время шоссе не было пустынным.

В Минске на оживленной трассе с грузовика упала бетонная плита