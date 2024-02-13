В Минске на оживленной трассе с грузовика упала бетонная плита
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Чрезвычайное происшествие, случившееся во вторник, 13 февраля, в Минске, едва не привело к трагедии. С грузовика, перевозившего здоровенные бетонные плиты, соскользнула одна из них. А в это время шоссе не было пустынным.
Это произошло на внешнем кольце, в районе Притыцкого, сообщил Onliner. Плита, будто камень в керлинге, плавно проехала поперек дороги и оказавшись на разделительной полосе. К счастью, автомобиль на своем пути не встретила – все водители успели затормозить.
Судя по видео, повреждений у каких-либо машин нет.
Тем не менее на другой записи видны две остановившиеся легковушки с включенными «аварийками».