«В момент звона оторвался язык» – Во время службы в Петриковском храме пострадала женщина

Опубликовано: 29.01.2024 15:54 , Обновлено: 29.01.2024

Минчанка, приехавшая в Петриковский район, чтобы посетить местную достопримечательность – Свято-Михайловскую церковь в агрогородке Лясковичи, получила очень необычную травму. 29 января в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз рассказали подробности.

Инцидент произошел 17 ноября прошлого года, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз. Во время экскурсии по храму гостья из Минска (1969 года рождения) сказала, что хочет своими глазами увидеть, как звонят в колокола. Ее проводили в колокольню.

«В момент звона оторвался язык одного из колоколов и упал женщине на голову», – рассказали в комитете.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что минчанка получила легкие телесные повреждения по признаку кратковременного расстройства здоровья.

Ранее Телеграф писал, что в американском городе Нью-Лондон (штат Коннектикут) прямо посреди дня рухнула колокольня Первой конгрегационалистской церкви. Здание, построенное в 1850 году, было одной из главных местных достопримечательностей.

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