В Минтруда запретили ставить прогулы пьяным на работе белорусам. А кому ещё и деньги полагаются?

Опубликовано: 14.01.2024 13:55 , Обновлено: 14.01.2024

В министерстве труда сообщили, что распространенная практика, когда пришедшим на работу белорусам ставят прогул, не соответствует законодательству. Вместо этого, надо использовать другую статью Трудового кодекса.

Там уточнили, что прогул, согласно ТК РБ, это отсутствие работника по своей инициативе в рабочее время на работе более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин. Приход на работу пьяным поэтому прогулом не может являться.

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“Разъясняем, что отстранение от работы – это временное недопущение нанимателем работника к исполнению своих трудовых обязанностей в соответствующий день (смену) в связи с обстоятельствами, предусмотренными ст.49 ТК”, - сообщили в ведомстве. Там напомнили, что такой недопуск к работе действует все время, пока не будут устранены обстоятельства, явившиеся основанием для отстранения от работы.

“Согласно п.1 ч.6 ст.49 ТК наниматель обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного опьянения. В силу требований ст.110 ТК время отстранения от работы не является рабочим временем, поскольку во время отстранения работник не исполняет свои трудовые обязанности (не допускается к ним по инициативе нанимателя)”, - уточнили в Минтруда.

Также к отстраненному работнику могут применить “меры дисциплинарной ответственности за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения”.

При этом, период отстранения от работы фиксируется в табеле использования рабочего времени. Для этого используется условное обозначение затрат рабочего времени, установленное в организации.

[info_b]Если работник до отстранения отработал какую-то часть времени, наниматель должен отразить в табеле и впоследствии оплатить эти фактически отработанные часы работы . [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что во время работы при минусовых температурах должны соблюдаться определенные условия труда. Об этом рассказали в Департаменте госинспекции труда Минтруда и социальной защиты. И привели примеры – по температуре и расстоянию до мест обогрева.

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