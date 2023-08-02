В Гродно ГАИ нашла водителя, ездившего по велодорожке. Как наказали?
Накануне в Сети появилась информация, что водитель автомобиля Hyundai ездил в пешеходной зоне в урочище Пышки по велодорожке. Инспектора задержали нарушителя.
29 июля мимо гуляющих в парке людей “буквально пронеслась” машина. “Пришлось сходить с дорожки. Ведь он занял всю ее ширину. Очень многие были недовольны. Это вообще нормально?”, - задался вопросом читатель портала newgrodno.by. При этом на входе на дорожку установлен знак «Пешеходная зона».
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ГАИ задержала нарушителя. Выяснилось, что им оказался 37-летний местный житель. Свою вину он признал и пояснил, что заехать туда дал распоряжение его директор. Водителя оштрафовали.
Инспектора напомнили, что никакое распоряжение начальства не отменяет требования Правил дорожного движения. В конечном счете отвечать придётся водителю.
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