В Гродно ГАИ нашла водителя, ездившего по велодорожке. Как наказали?

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Опубликовано: 02.08.2023 17:05 , Обновлено: 02.08.2023

Накануне в Сети появилась информация, что водитель автомобиля Hyundai ездил в пешеходной зоне в урочище Пышки по велодорожке. Инспектора задержали нарушителя.

29 июля мимо гуляющих в парке людей “буквально пронеслась” машина. “Пришлось сходить с дорожки. Ведь он занял всю ее ширину. Очень многие были недовольны. Это вообще нормально?”, - задался вопросом читатель портала newgrodno.by. При этом на входе на дорожку установлен знак «Пешеходная зона».

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ГАИ задержала нарушителя. Выяснилось, что им оказался 37-летний местный житель. Свою вину он признал и пояснил, что заехать туда дал распоряжение его директор. Водителя оштрафовали.

Инспектора напомнили, что никакое распоряжение начальства не отменяет требования Правил дорожного движения. В конечном счете отвечать придётся водителю.

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