ГАИ со «Стрелой» начали под Минском спецоперацию. Кого ловят?

Опубликовано: 02.08.2023 16:33 , Обновлено: 02.08.2023

Госавтоинспекция Минской области начала 1 августа профилактическую акцию, в которой задействованы сотрудники спецподразделения «Стрела». Продлится спецоперация по 3 августа.

В УВД сообщили, что мероприятие направлено на предупреждения ДТП с участием мотоциклов, предупреждения агрессивного вождения.

Сотрудники ГАИ вместе с сотрудниками «Стрела» выявляют байкеров, превышающих скорость, нарушающих правила обгона и маневрирования, управляющих в состоянии опьянения, не имеющих водительских прав, а также водителей двухколёсного транспорта, собранного кустарным способом.

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Контроль инспектора осуществляют путём негласного и смешанного контроля, также организовано несение службы нарядами ДПС в составе мотопатрулей.

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С начала 2023 года в Минской области произошло 50 ДТП с участием мотоциклистов, в которых 9 человек погибли, 49 - получили травмы. При этом по вине байкеров случилось 32 аварии, из них: 10 байкеров при этом были пьяными, 12 - не имели водительских прав, в 9 ДТП водители были без шлемов. Кроме того, произошло две аварии и с несовершеннолетними водителями.

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