В Гродно двое парней позвонили в милицию с жалобами на своих девушек

Опубликовано: 23.02.2024 12:26 , Обновлено: 23.02.2024

С вечера 22 февраля и до утра 23-го на линию «102» в Гродно поступило 44 звонка. Но два из них оказались необычными и похожими по посылу. Представители сильного пола попросили помощи у милиции в противостоянии со слабым полом. Об этих и других сообщениях рассказал в УВД Гродненского облисполкома.

В девять вечера 22 февраля житель дома на улице Репина вызвал милицию на свою девушку, которая, по его словам, «не хотела уходить из квартиры». Впрочем, позже мужчина позвонил повторно и попросил отменить вызов, поскольку «она все-таки ушла».

В полвторого ночи дежурный милиционер зафиксировал еще один звонок на тему «гендерного противостояния». Позвонил житель дома на улице Комарова. Он пожаловался, что его ударила девушка и сломала палец. Как все было на самом деле, взялись установить правоохранители.

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Впрочем, были за это время и другие звонки с не каждодневными сообщениями.

В 21:33 жители дома на улице Пушкина сообщили, что по подъезду ходит неизвестный мужчина и дергает за ручки входных дверей. Сотрудники Ленинского РОВД мужчину нашли и доставили в отделение для разбирательства.

В 21:44 в подъезде дома по улице Врублевского мужчину избили неизвестные за то, что он сделал им замечание. Участников конфликта установили, началось разбирательство.

В 22:10 житель Гродно сообщил, что ему уже долгое время не возвращает деньги знакомый. И в этом случае пришлось разбираться сотрудникам милиции.

Ранее Телеграф писал, что пожилая могилевчанка пришла в местное отделение банка, чтобы оформить новую банковскую карту и зачислить на нее все свои сбережения. Обычная вроде бы операция вызвала подозрения у сотрудницы банка. И, как оказалось, небеспочвенные. Она вызвала милицию.

Пенсионерка пришла в банк в Могилеве, чтобы «задекларировать сбережения». А сотрудница вызвала милицию. Что случилось?