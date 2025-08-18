В Гордорстрое назвали места в Минске, которые избавят от затоплений в 2026 году

Опубликовано: 18.08.2025 12:03 , Обновлено: 18.08.2025

Директор "Гордорстроя" Сергей Панёв назвал несколько мест в Минске, которые в 2026 году планируют избавить от подтоплений во время сильных дождей. Справиться с проблемой призван комплекс мероприятий под условным названием "Посейдон".

По словам Панёва, сейчас специалисты ведут работу на трёх объектах. Один из них — водовод “Ярково”, который по замыслу проектировщиков должен закрыть большинство проблемных вопросов во Фрунзенском районе . Дополнительные аварийные выезды также спроектированы на перекрестке улицы Ванеева и Партизанского проспекта , передало госагентство “Минск-Новости”.

Ещё по шести объектам в настоящее время ведётся разработка проекта и приступить к их реализации, по словам Панёва, намерены до конца 2025 года.

“То есть до конца года разработаем всю оставшуюся документацию и за первый-второй кварталы 2026-го должны ликвидировать еще ряд точек. В целом основная задача — снять все первоочередные участки подтопления”, - обозначил объём планируемых работ директор “Гордорстроя”.

При этом специалист отметил особую сложность запланированных работ из-за того, что работать приходится в местах с большим количеством инженерных сетей. Из-за этого, по словам Панёва, строителям приходится прибегать к более дорогому способу - строительству микротоннелей закрытым способом.

Это позволяет избежать глобальных раскопок и перекрытия дорожного движения, выполняя работы из котлованов.

Ранее, как рассказал Telegraf.news, главный инженер Алексей Фильченков, заместитель директора предприятия “Горремливнесток”, входящего в состав государственного производственного объединения “Горремавтодор Мингорисполкома”, назвал “неоправданным” строительство новой масштабной ливневки в Минске. Специалист рассказал, как вместо этого городские власти планируют решать проблему подтоплений в столице.

Власти Минска признали «неоправданным» проект масштабной ливневки от подтоплений. Что предложили взамен?