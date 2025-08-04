Власти Минска признали «неоправданным» проект масштабной ливневки от подтоплений. Что предложили взамен?

Опубликовано: 04.08.2025 11:13 , Обновлено: 04.08.2025

Главный инженер Алексей Фильченков, заместитель директора предприятия "Горремливнесток", входящего в состав государственного производственного объединения "Горремавтодор Мингорисполкома", назвал "неоправданным" строительство новой масштабной ливневки в Минске. Специалист рассказал, как вместо этого городские власти планируют решать проблему подтоплений в столице.

В интервью агентству “Минск-Новости” Фильченков признал, что строительство ливневки протяженностью в 20 км и диаметром 6 м могло бы “полностью обезопасить столицу от риска подтоплений”. Такое гидротехническое сооружение, по сути, сопоставимо с туннелями минской подземки и, по мнению специалистов, “неоправданно с учетом всех капризов этой стихии”.

Как пояснил специалист, дождевые коллекторы - их расположение и диаметры - в белорусских городах изначально проектируются на основании гидравлических расчетов, но время от времени обильные осадки, которые обрушиваются одномоментно на небольшую площадь, перекрывают их.

“Так, по итогам многолетних наблюдений в июне мы исходили из месячной нормы осадков 79 мм на кв. м, а выпало плюс еще неравномерно 173 мм, что составляет 219%. В июле отталкивались от 98 мм, но половина нормы уже вышла за эти пределы за несколько часов”, - описал складывающуюся этим летом непростую погодную ситуацию Фильченков.

При этом ливни, подобные тем, что обрушились на Минск в этом июле, специалисты называют “интенсивными осадками редкой повторяемости”, поэтому при планировании модернизации системы ливневок в столице ориентируются на среднюю статистику и сосредотачиваются на тех участках, где проблемы возникают с периодической постоянностью, а не спорадически.

Так, в настоящее время в Минске запущено несколько проектов, которые планируется завершить в три этапа. В качестве приоритетных проектов на данный момент Фильченков назвал следующие:

строительство коллектора диаметром 2 м, перехватывающего поверхностные воды промузла «Западный» на существующие очистные сооружения в районе деревни Ярково;

строительство трёх аварийных выпусков, которые должны разгрузить магистральный коллектор «Слепянка» и устранить проблемы с затоплением на улицах Васнецова, Плеханова, Ванеева;

проведение инженерных коммуникаций, в том числе дождевой канализации с очистными сооружениями, в строящемся жилом комплексе “Северный Берег”.

Что касается обслуживания уже действующих коллекторов, по словам Фильченкова, её проводят регулярно:

ежемесячно обходчики проводят наружную проверку коллекторов,

раз в год обследуются внутренние полости коммуникаций, в том числе, с помощью телеинспекционного оборудования,

целостность конструкций, герметичность смотровых и дождеприемных колодцев, наличие провалов ливневки, засоров от песка, вымываемого с улично-дорожной сети и газонов контролируются после каждого ливня.

Ранее, как рассказал Telegraf.news, заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Артем Ганчар сообщил, что в настоящее время разрабатывается проектная документация по объектам ещё по 10 проблемным точкам, где высоки риски подтопления. Речь об объектах, в том числе, дополнительных дождеприемных колодцев во Фрунзенском, Центральном, Партизанском, Первомайском и Московском районах Минска. В прошлом году таких дождеприемных колодцев было обустроено 35 в 14 локациях.

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