В Гомельской области затопило десятки домов и дороги - МЧС

Опубликовано: 16.01.2024 10:58 , Обновлено: 16.01.2024

Гомельское областное отделение МЧС сообщило, что на 15 января в регионе были зафиксированы несколько подтоплений дорог, домов и других построек. Счёт пошел на десятки домов и построек.

По данным ведомства, 15 января спасатели зафиксировали новое подтопление талыми водами 1 участка дороги в Добрушском районе. ‘Также в ходе проведения мониторинга установлены факты ликвидированных подтоплений 2 подворий в Добрушском районе”, - [link href=“https://gomel.mchs.gov.by/novosti/440982/” rel=“noopener” target=“_blank”] уточнили [/link] в МЧС.

Всего на 15 января на Гомельщине оставались подтоплены 51 жилой дом, 7 подвалов, 71 подворья, 40 хозяйственных построек, 9 участков дорог и 8 других зданий.

Ранее Телеграф сообщил, что Гомельская область каждый год страдает от затоплений. Однако чаще всего это случается весной. Так, в ночь на 10 апреля 2023 года в садовом товариществе под Гомелем прорвало дамбу. Спасатели рассказали, что вода очень быстро затопила дома, жителей спешно эвакуировали. В самом Гомеле, да и во всей области, сейчас тоже было не сладко. Где-то дома уже плавали сами по себе, где-то курицы спасались на деревьях. Собрали фото и видео с мест происшествий.

Под Гомелем прорвало дамбу — «Вода за пол часа залила дома по окна»