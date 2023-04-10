Под Гомелем прорвало дамбу — «Вода за пол часа залила дома по окна»
В ночь на 10 апреля в садовом товариществе под Гомелем прорвало дамбу. Спасатели рассказали, что вода очень быстро затопила дома, жителей спешно эвакуировали. В самом Гомеле, да и во всей области, сейчас тоже не сладко. Где-то дома уже плавают сами по себе, где-то курицы спасаются на деревьях. Собрали фото и видео с мест происшествий.
Прорыв дамбы
Примерно в 3:30 10 апреля в садовом товариществе Росинка-2 под Гомелем прорвало дамбу, дома с людьми затопило. Об этом сообщили в ОСВОД.
«Вода за пол часа залила дома по окна», — рассказали там.
Спасатели общества и МЧС эвакуировали жителей и их домашних животных.
Плавающий дом и курица на дереве
Серьезные подтопления происходят и в самом Гомеле. Например, в одном из районов соседский дом приплыл на огород к пенсионерке.
Больше всего женщина переживала за забор, который дрейфующий домик запросто повалил бы. В опасности также были электропровода, ведь «их могло сорвать крышей и обесточить целую улицу», рассказали в ОСВОД.
Спасатели оттащили дом за 20 минут и закрепили его с помощью стального троса – зацепив за дерево.
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А в этом ролике видно, как спасатель МЧС в Советском районе Гомеля ходит по пояс в воде:
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А здесь сняли, как курица сидит на дереве, спасаясь от воды:
[link href=“https://www.tiktok.com/@112.by?refer=embed” title=“@112.by” target=“_blank” rel=“noopener”] @112.by [/link] ☝️Спасатели осуществляют подомовой обход населения, уделяют особое внимание социально незащищенной категории граждан [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D1%87%D1%81?refer=embed” title=“мчс” target=“_blank” rel=“noopener”] #мчс [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA?refer=embed” title=“паводок” target=“_blank” rel=“noopener”] #паводок [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA2023?refer=embed” title=“паводок2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #паводок2023 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8?refer=embed” title=“спасатели” target=“_blank” rel=“noopener”] #спасатели [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D1%87%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“мчсбеларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #мчсбеларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC?refer=embed” title=“помощьрядом” target=“_blank” rel=“noopener”] #помощьрядом [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8?refer=embed” title=“спасаемжизни” target=“_blank” rel=“noopener”] #спасаемжизни [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/rescue?refer=embed” title=“rescue” target=“_blank” rel=“noopener”] #rescue [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/101?refer=embed” title=“101” target=“_blank” rel=“noopener”] #101 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/112?refer=embed” title=“112” target=“_blank” rel=“noopener”] #112 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8?refer=embed” title=“спасателибеларуси” target=“_blank” rel=“noopener”] #спасателибеларуси [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C?refer=embed” title=“безопасность” target=“_blank” rel=“noopener”] #безопасность [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Epic-Music-863502-6873501791145691137?refer=embed” title=”♬ Epic Music(863502) - Draganov89” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Epic Music(863502) - Draganov89 [/link]
Вот еще несколько фотографий паводка в Гомеле:
Фото “Народнай Волі”.
Где еще произошли массовые подтопления?
По данным МЧС с 06:00 09 апреля до 06:00 10 апреля подтопило талыми водами 1 дачный дом, 1 хозяйственную постройку и дачный участок в садовом товариществе возле деревни Великий Боков Мозырского района Гомельской области.
Кроме того, из-за подъема уровня воды в реке Днепр произошли подтопления:
- 1 участка автомобильной дороги (протяженность 120 м, максимальный уровень воды 10 см); 13 дачных домов и их участков; 14 хозяйственных построек в 1 садовом товариществе возле д. Сенная Речицкого р-на Гомельской области;
- 2 участков автомобильных дорог (протяженность 25 м и 80 м, максимальные уровни воды 30 см и 35 см соответственно), 2 частных подворий, 1 подвала частного жилого дома и 1 хозяйственной постройки в г.п. Лоев Гомельской области.
А из-за подъема уровня воды в реке Сож произошли подтопления 5 частных подворий, 73 подвалов частных жилых домов, 132 хозяйственных построек, 3 летних кафе на территории центральной набережной и 1 участка автомобильной дороги (протяженность 70 м, максимальный уровень воды 40 см) в самом Гомеле.
Также в МЧС рассказали, как серьезное затопление дворовых территорий настигло жителей деревни Мелешковичи. Во всем виноваты талые и грунтовые воды.
А еще, сообщили спасатели, в Жлобине на реке Днепр уровень воды также превысил опасную высокую отметку, при которой ранее отмечались затопления прибрежных территорий.
В зону подтопления попало 4 населннных пункта: поселок Вирский, Луговая Вирня, Малые Роги и некоторые улицы города Жлобина), а также 6 садоводческих товариществ («Строитель», «Кветка», «Сейбит», «Лесная Поляна», «Вишенка», «Добысна»).
Штормовое оповещение
К слову, 10 апреля в Белгидромете выписали штормовое гидрологическое оповещение об опасном явлении. Там объявили, что на реке Днепр у городского поселка Лоев Гомельской области уровень воды превысил опасную высокую отметку, при которой ранее отмечались затопления прибрежных территорий.