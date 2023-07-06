В Гомеле женщина провалилась сквозь пол автобуса
В одном из городских автобусов Гомеля 4 июля пассажирка провалилась свозь в сгнивший пол автобуса.
Когда женщина выходила из салона, то ее нога провалилась в прогнивший пол и она упала. По словам очевидцев, водитель не вышел из кабины, чтобы оказать пассажирке помощь, сообщил паблик во ВКонтакте “ЧП Гомель, Новости Гомельской области”.
Пострадавшая обратилась в скорую, где ей диагностировали повреждение связок.
Сын женщины поехал на конечную остановку чтобы сфотографировать проломанный пол. Это удалось сделать - двери были открыты. Однако вскоре прибежал водитель, который выбил телефон из рук (сообщается, что видео инцидента есть в редакции).
По факту инцидента было написано заявление в милицию.
В комментариях читатели негодуют, что автобусы находятся в удручающем состоянии, что маршрутки в стране проверяют, а автобусы - нет.
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