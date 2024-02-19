В Генпрокуратуре отчитались, сколько обвиняемых по экстремистским статьям оправдали в белорусских судах

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Опубликовано: 19.02.2024 11:35 , Обновлено: 19.02.2024

Генеральный прокурор Беларуси Андрей звел заявил на заседании парламента 19 февраля, что в 2023 году в суды направили более тысячи уголовных дел по экстремистским статьям. Он поделился информацией, сколько по ним проходило обвиняемых и были ли оправдательные приговоры.

“Количество преступлений экстремистской направленности в прошлом году сократилось в два раза. В суд направлено свыше 1 тысячи уголовных дел об экстремистских преступлениях. Прокурорами поддержано государственное обвинение по уголовным делам данной категории в отношении полутора тысяч лиц”, - отчитался Андрей Швед.

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По словам главы ведомства, в 2023 году в отношении обвиняемых по экстремистским делам белорусские суды оправдательных решений не постановляли.

Андрей Швед также рассказал, что в общем в 2023 году силовики зарегистрировали на 3,6% меньше, чем в позапрошлом. По его мнению, это произошло “благодаря скоординированной работе правоохранительных и иных государственных органов”.

Ранее Телеграф сообщил, что в 2023 году столичные суды вынесли более 1400 решений о направлении граждан в лечебно-трудовые профилактории. В прокуратуре уточнили, при каких условиях такое возможно: помещение в ЛТП предусмотрено не только для хронических алкоголиков, есть еще несколько причин и обстоятельств.

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