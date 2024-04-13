В Докшицком районе бус столкнулся с легковушкой - один водитель погиб

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Опубликовано: 13.04.2024 10:14 , Обновлено: 13.04.2024

В Докшицком районе Витебской области 12 апреля автомобиль Nissan столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Витебской области.

Как рассказали в ГАИ, авария произошла на 109-м километре автодороги Р-3 “Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвии”. Водитель Nissan, по информации Госавтоинспекции, при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущество Mercedes-Benz Sprinter.

Водителя микроавтобуса с телесными повреждениями госпитализировали.

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

В ГАИ напомнили белорусам, что водитель авто при движении по второстепенной дороге обязан дать преимущество транспортным средствам, приближающимся по главной дороге.

Ранее Telegraf.news писал, что в двух областях Беларуси произошли аварии с восьмилетними детьми. В Лиде Гродненской области грузовик наехал на несовершеннолетнюю девочку, которая шла по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Ребенка госпитализировали с травмами.

В Лиде грузовик наехал на восьмилетнюю девочку — ребенка госпитализировали

Еще одно ДТП случилось в Борисове Минской области. Восьмилетняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В этот момент автомобиль Volkswagen поворачивал с проспекта налево. Не пропустив пешеходов, водитель сбил ребенка.

На видео попало, как легковушка сбила 8-летнюю девочку на пешеходном переходе в Борисове