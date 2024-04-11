На видео попало, как легковушка сбила 8-летнюю девочку на пешеходном переходе в Борисове

🎥 Видео

Опубликовано: 11.04.2024 11:28 , Обновлено: 13.11.2024

В Борисове (Минская область) вечером 9 апреля на одном из пешеходных переходов 8-летняя девочка попала под колёса легковушки. Видео происшествия 11 апреля поделилась областная милиция.

ДТП произошло около 19:20 часов на перекрестке проспекта Революции и улицы Орджоникидзе. По данным милиции, девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переход.

В этот момент легковой Volkswagen. за рулём которого был 68-летний мужчина, поворачивал с проспекта налево, также на зелёный сигнал светофора. Не пропустив пешеходов, он сбил ребёнка, из-за чего та получила ушибы и ссадины. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения, установленную в салоне другого проезжавшего мимо авто.

По данным милиции, в настоящее время по факту происшествия проводят проверку, а в ГАИ Борисова в связи с ДТП призвали родителей напомнить своим детям правила перехода дороги, а водителей - “быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах”.