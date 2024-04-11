В Лиде грузовик наехал на восьмилетнюю девочку - ребенка госпитализировали

Опубликовано: 11.04.2024 14:11 , Обновлено: 11.04.2024

В Лиде Гродненской области водитель наехал на несовершеннолетнюю девочку, в результате ее с травмами доставили в больницу. Об инциденте рассказали в Госавтоинспекции УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло 10 апреля около 14 часов. Сотрудники ГАИ установили, что 26-летний водитель двигался на автомобиле “ГАЗ” по улице Советская.

В это время возле жилого дома по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора шла восьмилетняя девочка, машина наехала на нее, рассказали в Госавтоинспекции.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

По факту ДТП назначили проверку.

В ГАИ Гродненщины напомнили, что родителям важно рассказывать правила дорожного движения своим детям и показывать на своем примере, как “правильно вести себя на дороге”.

Ранее Telegraf.news рассказывал о ДТП также с восьмилетним ребенком, но уже в Борисове Минской области. Как рассказали в ГАИ, девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. В этот момент Volkswagen поворачивал с проспекта налево также на зеленый сигнал. Не пропустив пешеходов, водитель сбил ребенка.

На видео попало, как легковушка сбила 8-летнюю девочку на пешеходном переходе в Борисове