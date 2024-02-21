В Бобруйске легковушка врезалась в маршрутку – двое пострадавших

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Опубликовано: 21.02.2024 09:54 , Обновлено: 13.11.2024

Госавтоинспекция Могилёвской области сообщила об аварии, произошедшей вечером 20 февраля в Бобруйске. Там легковая Toyota врезалась в попутную маршрутку, в результате чего пострадали два пассажира общественного транспорта.

По данным ГАИ, ДТП произошло около 20:00 на улице Ленина вблизи дома 19. Как выяснили инспекторы, водитель Toyota, перестраиваясь в соседнюю полосу, не убедился в безопасности маневра и врезался в микроавтобус Mercedes.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два пассажира маршрутки. Сотрудники ГАИ в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Между тем, в УВД Могоблисполкома заявили, что водители маршруток и такси остаются на особом контроле у сотрудников ГАИ. Там показали кадры оперативной съемки нарядов дорожно-патрульной службы в Могилеве, на которых засняты ряд грубых нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей маршруток и такси.

“Все “герои” видео привлечены к административной ответственности. Своими действиями они создали угрозу не только для себя, но и для пассажиров”, - заявили в могилевской милиции.

Напомним, до 26 февраля водители маршруток будут также оставаться под пристальным вниманием Госавтоинспекции Минска. Там сообщили, что в ходе тематических рейдов уже выявили 192 нарушений со стороны перевозчиков регулярного и нерегулярного сообщения.

В ГАИ напомнили водителям о правилах, за соблюдением которых инспекторы тщательно следят в ходе рейдов:

соблюдение безопасной скорости,

посадка и высадка пассажиров в строго отведенных местах на обозначенных остановочных пунктах,

недопустимость перевозки пассажиров сверх того количества, которое предусмотрено технической характеристикой маршрутки,

запрет на пользование мобильным телефоном во время движения, если для этого необходимо держать его в руках.

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Ранее, как сообщил Телеграф, в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси анонсировали ужесточение требований к перевозчикам, водителям и самим транспортным средствам. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях уже прорабатываются специалистами ведомства.

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