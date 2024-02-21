В Бобруйске легковушка врезалась в маршрутку – двое пострадавших
Госавтоинспекция Могилёвской области сообщила об аварии, произошедшей вечером 20 февраля в Бобруйске. Там легковая Toyota врезалась в попутную маршрутку, в результате чего пострадали два пассажира общественного транспорта.
По данным ГАИ, ДТП произошло около 20:00 на улице Ленина вблизи дома 19. Как выяснили инспекторы, водитель Toyota, перестраиваясь в соседнюю полосу, не убедился в безопасности маневра и врезался в микроавтобус Mercedes.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали два пассажира маршрутки. Сотрудники ГАИ в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Между тем, в УВД Могоблисполкома заявили, что водители маршруток и такси остаются на особом контроле у сотрудников ГАИ. Там показали кадры оперативной съемки нарядов дорожно-патрульной службы в Могилеве, на которых засняты ряд грубых нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей маршруток и такси.
“Все “герои” видео привлечены к административной ответственности. Своими действиями они создали угрозу не только для себя, но и для пассажиров”, - заявили в могилевской милиции.
Напомним, до 26 февраля водители маршруток будут также оставаться под пристальным вниманием Госавтоинспекции Минска. Там сообщили, что в ходе тематических рейдов уже выявили 192 нарушений со стороны перевозчиков регулярного и нерегулярного сообщения.
В ГАИ напомнили водителям о правилах, за соблюдением которых инспекторы тщательно следят в ходе рейдов:
- соблюдение безопасной скорости,
- посадка и высадка пассажиров в строго отведенных местах на обозначенных остановочных пунктах,
- недопустимость перевозки пассажиров сверх того количества, которое предусмотрено технической характеристикой маршрутки,
- запрет на пользование мобильным телефоном во время движения, если для этого необходимо держать его в руках.
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Ранее, как сообщил Телеграф, в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси анонсировали ужесточение требований к перевозчикам, водителям и самим транспортным средствам. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях уже прорабатываются специалистами ведомства.
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