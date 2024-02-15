ГАИ предупредила белорусов о «смешанном контроле». Кому приготовитсья с 16 по 26 февраля?

Опубликовано: 15.02.2024 18:20 , Обновлено: 15.02.2024

О проведении профилактических мероприятий в отношении перевозчиков пассажиров микроавтобусами в регулярном и нерегулярном сообщении сообщили в Госавтоинспекции. С 16 февраля сотрудники ГАИ вместе с коллегами из Транспортной инспекции начали проводить рейды в отношении пассажирских перевозок. В том числе в виде смешанного контроля.

Как уточнили в УГАИ УВД Минского облисполкома, среди основных нарушений маршрутчиков:

перевозка пассажиров сверх числа установленных мест,

высадка и посадка пассажиров вне обозначенных остановочных пунктов,

превышение установленной скорости,

несоблюдение требований дорожных знаков и разметки,

несоблюдение установленного маршрута.

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Госавтоинспекция порекомендовала водителям соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, производить посадку и высадку пассажиров в строго отведенных местах на обозначенных остановочных пунктах. Напомнила, что согласно пункту 181.3 ПДД водителю запрещено перевозить пассажиров сверх того количества, которое предусмотрено технической характеристикой транспортного средства. Также запрещается во время движения разговаривать по мобильному телефону, если для этого необходимо держать его в руках. В свою очередь пассажиры ни в коем случае не должны требовать у водителя остановку в неположенном месте.

Рейды продлятся до понедельника, 26 февраля, уточнили в ГАИ.

Ранее Телеграф писал, что в Гродно», от лица других водителей, к пассажирам обратился водитель маршрутки. Через СМИ он решил попросить пассажиров не игнорировать просьбы водителя в начале и во время движения на междугородных маршрутах. Поскольку «с 1 января штрафы уже 80 рублей». О чем речь?

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