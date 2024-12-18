В Беларуси задержали еще одного японца - The Asahi Shimbun

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Опубликовано: 18.12.2024 14:03 , Обновлено: 18.12.2024

Японская газета The Asahi Shimbun написала, что в Беларуси задержали еще одного японца, который, как утверждает издание, снимал эстакаду над железной дорогой в Гомельской области.

По [link href=“https://www.asahi.com/ajw/articles/15554809” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] газеты, 17 декабря о задержании своего гражданина сообщило посольство Японии в Беларуси. “Этот человек снимал на видео эстакаду, которая проходит над железнодорожным полотном на юго-востоке Гомельской области”, - написала The Asahi Shimbun.

Издание также утверждает, что белорусский МИД уведомил посольство Японии о задержании 16 декабря. При этом в диппредставительстве не сказали ни имя задержанного, ни предъявленные ему обвинения.

Отметим, что никакой информации по этому инциденту официально от МИД Беларуси не поступало. Также нет об этом информации ни на сайте японского посольства в РБ, ни в его аккаунте в Facebook.

«Японский шпион» в Беларуси

Напомним, в сентябре стало известно о задержании «агента японских спецслужб» в Беларуси. «Мои действия могут быть опасны для Беларуси. Может быть атака ракетой по Беларуси», — сказал в ролике белорусского Агентства телевизионных новостей (АТН) задержанный.

В Беларуси задержали «агента японских спецслужб» — ГосТВ

Telegraf.news писал, что 6 сентября начальник следственного управления Комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси Константин Бычек в эфире государственного телевидения рассказал подробности дела «японского шпиона». По данным следствия, он посещал районы Беларуси, которые граничат с Украиной, и снимал мосты, дороги, вокзалы и другие объекты инфраструктуры. За шесть лет шпионажа, как утверждает Бычек, японец собрал около 9 тыс. фотографий.

В свою очередь правительство Японии тогда подтвердило задержание своего гражданина, однако отказалось комментировать причины и обстоятельства случившегося. Чуть позже, после выхода сюжета на белорусском госТВ, власти направили протест белорусской стороне.

«Мы настойчиво требовали отмены программы, и чрезвычайно прискорбно, что она все-таки вышла в эфир», — сказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

КГБ Беларуси обвинил задержанного японца в агентурной деятельности. В Токио ответили