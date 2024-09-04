В Беларуси задержали "агента японских спецслужб" - ГосТВ

Опубликовано: 04.09.2024 20:37 , Обновлено: 04.09.2024

В Агентстве телевизионных новостей (АТН) сообщили о задержании "агента японских спецслужб" в Беларуси. По информации АТН, он занимался в том числе съемкой военной инфраструктуры.

“Мои действия могут быть опасны для Беларуси. Может быть атака ракетой по Беларуси”, - сказал в ролике АТН задержанный.

На телевидении утверждают, что он “имел самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы “Один пояс — один путь” и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе”.

Больше никаких подробностей не сообщили, но пообещали их в вечернем эфире 5 сентября на телеканале “Беларусь 1”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в эфире гостелеканала ОНТ 28 апреля 2024 года рассказали о предотвращении белорусскими спецслужбами сразу нескольких диверсий и терактов внутри страны. Совершить “провокации и взрывы” якобы должны были подростки, в том числе студенты Белорусского национального технического университета (БНТУ), “завербованные украинскими спецслужбами”.

На госТВ объявили о задержании «завербованных украинскими спецслужбами» студентов БНТУ