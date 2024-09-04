В Беларуси задержали "агента японских спецслужб" - ГосТВ
В Агентстве телевизионных новостей (АТН) сообщили о задержании "агента японских спецслужб" в Беларуси. По информации АТН, он занимался в том числе съемкой военной инфраструктуры.
“Мои действия могут быть опасны для Беларуси. Может быть атака ракетой по Беларуси”, - сказал в ролике АТН задержанный.
На телевидении утверждают, что он “имел самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы “Один пояс — один путь” и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе”.
Больше никаких подробностей не сообщили, но пообещали их в вечернем эфире 5 сентября на телеканале “Беларусь 1”.
Ранее Telegraf.news сообщал, что в эфире гостелеканала ОНТ 28 апреля 2024 года рассказали о предотвращении белорусскими спецслужбами сразу нескольких диверсий и терактов внутри страны. Совершить “провокации и взрывы” якобы должны были подростки, в том числе студенты Белорусского национального технического университета (БНТУ), “завербованные украинскими спецслужбами”.
На госТВ объявили о задержании «завербованных украинскими спецслужбами» студентов БНТУ