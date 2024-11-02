В Беларуси ветер оставил без света более 150 городов и деревень. Чего ждать в ближайшие сутки?

Опубликовано: 02.11.2024 11:49 , Обновлено: 02.11.2024

На государственном предприятии "Белэнерго" сообщили о последствиях непогоды, которая накануне прошлась по территории Беларуси. Из-за оранжевого уровня опасности, который синоптики объявили на пятницу и субботу, без электричества остались около 170 населённых пунктов. Больше всего, по данным энергетиков, пострадала Витебская область.

В “Белэнерго” рассказали, что на сегодняшний день специалисты работают в усиленном режиме из-за ухудшения погоды, поскольку со вчерашнего вечера из-за шквалистого ветра возникают нарушения электроснабжения в отдельных регионах Беларуси.

“Аварийно-восстановительные бригады оперативно занимаются восстановлением энергоснабжения населённых пунктов, пострадавших от стихии. Наиболее сложная ситуация сложилась в Витебской области”, — сообщили на предприятии.

В настоящее время над устранением неполадок работают 88 бригад, задействовано 79 единиц специальной техники. По состоянию на 08:00 субботы, энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в 171 населённом пункте Республики. В “Белэнерго” заверили, что, учитывая неблагоприятный прогноз погоды на текущие сутки, специалисты осуществляют постоянный мониторинг обстановки, чтобы быть начеку.

“В случае обнаружения оборванных проводов линий электропередачи не подходите к ним ближе 8 метров и немедленно сообщайте о данных фактах. Короткий номер аварийных служб – 115 и 144”, — посоветовали энергетики.

Что по погоде?

На субботу, 2 ноября, синоптики Белгидромета также выписали предупреждение об оранжевом уровне опасности из-за разбушевавшейся стихии. Так, на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 54-72 км/ч, а в некоторых местах и вовсе до 86 км/ч.

В целом по Беларуси будет облачно с прояснениями. Во многих районах возможны кратковременные осадков виде дождя и мокрого снега. Максимальная температура воздуха составит от +2 до +8°С, сообщили синоптики.

Как себя вести в ураган?

Сотрудники Витебского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям [link href=“https://vitebsk.mchs.gov.by/novosti/465221/” target=“_blank” rel=“noopener”] предупредили [/link], что при усилении ветра нужно воздержаться от поездок по городу и по возможности остаться в квартире или на работе. Также обязательным пунктом будет сохранять спокойствие, предупредить соседей, оказать помощь инвалидам, детям и пенсионерам. Более того, при объявлении оранжевого уровня опасности, связанного с усилением ветра, необходимо:

приготовиться к отключению электроэнергии, закрыть газовые краны;

убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал) и обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу;

поставить машину в гараж (если его нет, автомобиль нужно парковать вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций);

плотно закрыть двери, окна, чердачные люки и вентиляционные проёмы; оконные стёкла по возможности защитить ставнями или щитами;

обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов);

остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

Если скорость ветра увеличивается и достигает ураганной силы, МЧС предупредило:

находясь на открытой местности, нужно плотно прижаться к земле на дне любого углубления (оврага, канавы) и защитить голову одеждой; 2. если едете в автомобиле, нужно остановиться и найти укрытие в крепком строении или на дне любого углубления.

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