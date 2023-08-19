В Барановичах пьяный на Nissan снес забор, а под Брестом «лобовое на встречке»

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Опубликовано: 19.08.2023 15:58 , Обновлено: 19.08.2023

Как минимум два ДТП произошло 19 августа в Брестской области: в Барановичах пьяный снес дорожный знак и забор, а под Брестом водитель выехал на встречку.

Примерно в 04:00 утра 24-летний мужчина ехал на автомобиле Nissan по одной из улиц Барановичей. Как позже выяснилось, он был сильно пьян (2,4 промилле), рассказали в милиции.

Возле одного из домов он не справился с управлением, наехал на дорожный знак, снес забор близлежащего дома и осветительную мачту. В результате ДТП никто не пострадал.

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Фото: УВД Брестского облисполкома

Фото: УВД Брестского облисполкома

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Еще одно ДТП случилось в этот же день под Брестом. Примерно в 12:20 на 9 км трассы Р-83 «Брест — Каменец — Национальный парк «Беловежская пуща» 24-летний водитель Audi, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением 34-летнего водителя, после чего Audi съехал в кювет.

Фото: brestcity.com

Фото: УВД Брестского облисполкома

Фото: УВД Брестского облисполкома

В результате 24-летняя пассажирка Audi госпитализирована, а 27-летняя и несовершеннолетние пассажиры Volkswagen (2017 и 2018 года рождения) доставлены в больницу «для оценки состояния их здоровья».

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