В Минске пьяный водитель протаранил три авто и перевернулся – двое пострадавших в больнице

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Опубликовано: 03.08.2023 09:41 , Обновлено: 03.08.2023

Вечером 2 августа пьяный водитель на легковом Renault устроил серьёзную аварию на одной из столичных улиц. Вначале мужчина зацепил два припаркованных автомобиля, а затем врезался в легковую Toyota, двигавшуюся во встречном направлении. После этого сам Renault опрокинулся.

ДТП произошло около 18:15 на улице Григория Ширмы. За рулём французской легковушки был 33-летний мужчина. Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, в момент аварии он был пьян.

По предварительной информации, озвученной следователями, водитель Renault ” не справился с управлением”, из-за чего и выехал на встречку, столкнувшись с тремя авто.

Не обошлось без пострадавших: 36-летнюю пассажирку Renault доставать из авто пришлось спасателям, поскольку она оказалась заблокирована в деформированной после аварии машине. С телесными повреждениями её доставили в больницу, равно как и самого виновника ДТП, которого также направили на обследование.

Видео и фотографиями с места происшествия опубликовали ГАИ, МЧС и Следственный комитет:

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. В СК призвали очевидцев аварии поделиться информацией, которая может быть полезна в расследовании её обстоятельств, позвонив по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8029) 159-08-35 .