В Минске пьяный водитель протаранил три авто и перевернулся – двое пострадавших в больнице
Вечером 2 августа пьяный водитель на легковом Renault устроил серьёзную аварию на одной из столичных улиц. Вначале мужчина зацепил два припаркованных автомобиля, а затем врезался в легковую Toyota, двигавшуюся во встречном направлении. После этого сам Renault опрокинулся.
ДТП произошло около 18:15 на улице Григория Ширмы. За рулём французской легковушки был 33-летний мужчина. Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, в момент аварии он был пьян.
По предварительной информации, озвученной следователями, водитель Renault ” не справился с управлением”, из-за чего и выехал на встречку, столкнувшись с тремя авто.
Не обошлось без пострадавших: 36-летнюю пассажирку Renault доставать из авто пришлось спасателям, поскольку она оказалась заблокирована в деформированной после аварии машине. С телесными повреждениями её доставили в больницу, равно как и самого виновника ДТП, которого также направили на обследование.
Видео и фотографиями с места происшествия опубликовали ГАИ, МЧС и Следственный комитет:
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. В СК призвали очевидцев аварии поделиться информацией, которая может быть полезна в расследовании её обстоятельств, позвонив по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8029) 159-08-35 .