«Как в кино» - В ДТП в Минске легковушка несколько раз перевернулась в воздухе и приземлилась на крышу

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Опубликовано: 05.08.2023 13:58 , Обновлено: 05.08.2023

Поздно ночью 4 августа на столичном проспекте Победителей произошла серьёзная авария: легковаой автомобиль марки Audi на скорости наехал на бордюрный камень и улетел на металлическое ограждение, разделяющее полосы встречного движения. По словам очевидцев, машина, "как в кино", несколько раз перевернулась в воздухе, после чего приземлилась на крышу.

По информации, озвученной Госавтоинспекцией Минска, ДТП произошло в районе 23:40. За рулём легковушки был 27-летний водитель. ГАИ опубликовала видео с места происшествия.

“Вблизи пересечения улицы Орловской и проспекта Победителей автолюбитель не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, металлическое ограждение и совершил неоднократное опрокидывание”, - так описали аварию в ГАИ, отметив, что водителя пришлось отправить в больницу на обследование.

Очевидцы аварии были более красноречивы в описании ДТП. По словам одно из них, Audi “сделала несколько кульбитов в воздухе” и лишь после этого упала на крышу.

“Такие трюки я только в кино видел, машина взлетела в воздух метра на два-три. И хорошо еще, что приземлилась на свою полосу, от вылета на встречку спасли забор и цветочные горшки”, - цитирует мужчину, который поделился фотографиями в с места происшествия, портал Onliner.