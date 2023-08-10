В Барановичах нашли мумию

Опубликовано: 10.08.2023 13:13 , Обновлено: 10.08.2023

В одном из бараков в Барановичах, мужчина нашел мумифицированные останки человека.

В милицию обратился сотрудник ЖЭСа. Он рассказал, что на подведомственной ему территории в одной из квартир нежилого дома обнаружил тело неизвестного человека, рассказали в комитете судебных экспертиз Беларуси.

К месту выбыли следователи и специалисты комитета судебных экспертиз. В ходе осмотра выяснилось, что умерший человек – женщина, тело которой находится в состоянии мумификации. Документов, удостоверяющих ее личность, обнаружено не было.

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В ходе осмотра тела предварительно установлено, что оно пролежало до момента его обнаружения свыше 30 дней.

Чтобы установить личность умершей женщины, экспертам удалось произвели дактилоскопирование. По результатам проверки отпечатка пальца, было установлено совпадение с отпечатком руки уроженки Лунинецкого района, 1953 года рождения (ранее попадала в поле зрения милиции).

Проводится проверка.

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