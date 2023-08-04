В Бресте кочерга выстрелила мужчине в ногу. Это как?

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Опубликовано: 04.08.2023 15:00 , Обновлено: 04.08.2023

49-летний брестчанин попал в больницу с повреждениями мягких тканей бедра после того, как помешал кочергой угли в мангале. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз (ГКСЭ).

Мужчина рассказал, что во дворе своего дома нашел металлическую трубу, которую решил использовать как кочергу. Когда он начал ворочать в мангале угли, произошел «хлопок». По информации ГКСЭ из трубы «вылетел предмет, причинивший мужчине телесные повреждения».

Эксперты выяснили, что этой металлической трубой оказалось самодельным гладкоствольным огнестрельным оружием, которым можно стрелять способом раздельного заряжания.

Фото: ГКСЭ

В итоге по этому факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 295 — незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

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