В А1 рассказали, как мошенники могут взять кредит на белорусов с помощью SIM-карты. Как обезопаситься?

Опубликовано: 05.10.2024 08:55 , Обновлено: 05.10.2024

Мошенник.смог получить доступ к аккаунту белоруски, воспользовавшись утерянной симкой. Мало того, он взял на ее кредит в размере 100 рублей. В компании A1 рассказали, как такое могло произойти и дали советы, как избежать проблем.

По данным издания Onliner, симку потеряла девочка вместе с умными часами, где та была установлена. Мама решила ее не блокировать, так как тарифный план не позволял уходить в минус и сразу отключал связь.

Однако злоумышленник и не планировал звонить по детской СИМ-карте. Вместо этого, он воспользовался стандартным предложением мобильного оператора А1 и взял кредит на 100 рублей, а затем потратил их. Женщина обнаружила на счету минус.

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“Я очень удивилась, ведь на телефоне стоит родительский контроль: ребенок не может сам скачивать приложения, заходить на веб-страницы, пользоваться интернетом и всяческими приложениями, где могут списать деньги”, - рассказала белоруска.

Впрочем, мошенник оказался не самым проницательным. По словам женщины, она взяла в офисе оператора распечатку расходов и узнала личность завладевшего детской СИМ-картой.

“Ошибкой стало то, что человек оплатил госпошлину иммиграционного паспорта, и указаны его фамилия, имя и длинный номер паспорта”, - рассказала женщина.

Как мошенник мог с помощью SIM-карты получить кредит?

Для получения кредита в приложении А1 необходимо иметь доступ к аккаунту, который предоставляется с помощью СМС-авторизации. Т.е. человек должен установить симку в смартфон, который может принимать СМС, внести PIN-код (он у A1 стандартный [link href=“https://support.a1.by/biznesu/mobilnaya-i-fiks-svyaz/golosovye-vyzovy/faq-golos-vyzovy/kak-mne-uznat-svoy-pin-kod/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] по умолчанию [/link] - 1111) и авторизироваться в приложении. Кредит тоже выдаётся посредством подтверждения через смс.

Как обезопаситься?

В компании попросили клиентов ” ни в коем случае не предоставлять доступ к SIM-карте третьим лицам, а в случае ее утери — немедленно блокировать ”.

[inf]Так же белорусам стоило бы поменять простой пин-код своих СИМ-карточек на более сложный и не отключать его, как многие делают в настройках[/inf].

Ранее Telegraf.news сообщил, что в УВД Минского облисполкома сообщили, что мошенники проникли в родительские чаты белорусов. Там аферисты, по информации правоохранителей, занимаются привычным делом — выманивают деньги.

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