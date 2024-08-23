В 3 белорусских вузах и 1 гимназии отключили интернет. В чем дело?

Опубликовано: 23.08.2024 15:43 , Обновлено: 23.08.2024

В Национальном центре кибербезопасности Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при президенте Беларуси сообщили, что 17 августа в двух минских вузах и гимназии, а также одном региональном высшем учебном заведении отключили интернет. Все потому, что там специалисты обнаружили "функционирование вредоносного программного обеспечения", то есть компьютерные вирусы.

Как сообщили в центре, “должного реагирования на киберинциденты” со стороны руководства учреждений образования и “ответственных лиц” не поступило, поэтому операторам электросвязи поручили остановить оказание интернет-услуг в заведениях. Что за вузы и гимназия, не уточнили.

В ОАЦ пояснили, что такое решение приняли для “предотвращения и минимизации последствий кибератак на объекты информационной инфраструктуры учреждений образования”.

В ведомстве также напомнили государственным и частным организациям, что необходимо “неукоснительно выполнять” требования действующего законодательства в сфере кибербезопасности, технической и криптографической защиты информации.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Беларуси 21 августа на время переставал открываться сайт онлайн-энциклопедии “Википедия”. Причем как с мобильных устройств, так и с десктопа (ноутбука, компьютера). В этот же день о проблемах с доступом к “Википедии”, а также другим интернет-ресурсам и мессенджерам сообщили в России.

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Также мы писали, что генеральный директор информагентства БелТА Ирина Акулович рассказала 22 июля о создании нового видеопортала, который должен появиться уже к концу августа. Правда, аналог YouTube будет доступен не всем: на нем планируют размещать лишь проекты белорусских государственных СМИ.

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