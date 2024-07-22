В Беларуси решили запустить аналог YouTube, но не для всех

Опубликовано: 22.07.2024 15:59 , Обновлено: 22.07.2024

Гендиректор БелТА Ирина Акулович рассказала о создании нового видеопортала, который должен появиться уже к концу августа. Правда, аналог YouTube будет доступен не всем: на нём планируют размещать лишь проекты белорусских государственных СМИ. Об этом Акулович заявила в авторской программе гендиректора телеканала "СТВ" Александра Осенко.

По словам Осенко, аудитория его канала на YouTube “очень сильно растёт”, что говорит “о доверии людей”. Однако при этом белорусские СМИ работают на иностранном хостинге как “на минном поле”, поскольку многие видеоматериалы блокируются. В ответ на это гендиректор БелТА заявила, что уже к концу августа агентство предоставит собственную разработку — белорусский медиапортал “Видео.бел”.

“По указу главы государства определены организации, которые в принципе занимаются сбором, обработкой, выкладкой, продвижением видеоконтента наших ведущих белорусских СМИ. Там будет и стрим каналов, в том числе важные прямые трансляции», — отметила Ирина Акулович.

Она добавила, что это делается для того, чтобы обезопасить YouTube-аккаунты отечественных СМИ, ведь иногда их могут “снести, закрыть, вынести предупреждение, неделю не дать выкладывать что-либо”. Акулович подчеркнула, что “сайты останутся”, но в то же время всё это будет собрано в одном месте. Также она пообещала, что со временем на “Видео.бел” появится не только контент республиканских СМИ, но и региональных.

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