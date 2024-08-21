В Беларуси "ложилась" "Википедия". Что известно?

Опубликовано: 21.08.2024 15:31 , Обновлено: 21.08.2024

В Беларуси на время переставал открываться сайт онлайн-энциклопедии "Википедия". Причем как с мобильных устройств, так и с десктопа (ноутбука, компьютера). К слову, о проблемах с доступом к "Википедии", а также другим интернет-ресурсам и мессенджерам сообщили в России.

Читатели Telegraf.news прислали в редакцию скриншоты, на которых видно, что сайт “Википедии” не открывается. Проблема решалась при использовании сети VPN.

Спустя время доступ к “Википедии” в Беларуси возобновился.

Сбои в России

Как передал Telegram-канал Brief, Роскомнадзор зафиксировал масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp в стране. Медиа сообщили о проблемах с доступом к сайтам некоторых банков, мобильных операторов, «ВКонтакте» и «Яндексу», а также «Википедии», мессенджерам Discord и Skype, игровой платформе Steam, магазину приложений AppStore и не только.

Как сообщили агентству РИА Новости в Роскомнадзоре, сбой в работе интернет-сервисов в РФ произошел из-за DDoS-атаки на операторов связи, ее отразили.

Впоследствии количество жалоб на работу интернет-сервисов в РФ уменьшилось. Исходя из данных сервиса Downdetector, наибольшее количество жалоб на работу Telegram в России поступило с 14:00 до 15:00.

Директор российского Общества защиты интернета Михаил Климарев заявил, что масштабный сбой в рунете не мог быть DDoS-атакой. По словам эксперта, суть такой атаки в том, что на атакуемый ресурс из разных частей интернета начинают присылать очень много запросов, чтобы этот ресурс перестал справляться вообще со всеми запросами.

“Теперь давайте подумаем, а как можно было организовать DDoS на вот вообще всех операторов в РФ? Я не очень понимаю, как это вообще возможно. А как тогда объяснить, что упали конкретно мессенджеры и еще пара-тройка ресурсов, а остальное при этом (включая VPN, к слову) было работоспособно?” - задался вопросами Климарев.

Ранее Telegraf.news сообщал, что россияне начали массово сообщать о сбое в работе YouTube. По словам пользователей, у части населения видеохостинг перестал загружаться как на телефоне, так и на компьютере. При этом проблемы оказались глобальнее, чем это было раньше, когда скорость воспроизведения снизилась в разы.

YouTube в РФ — всё? Россияне начали массово сообщать о проблемах со входом

К слову, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач заявил, что замедление популярного видеосервиса YouTube в России не должно повлиять на население Республики. «У нас созданы совершенно независимые сети электросвязи. В качестве примера: несмотря на то, что в России есть проблемы с подключением к Facebook, на территории Беларуси таких проблем нет», - сказал Ткач.

В Минсвязи объяснили, грозит ли белорусам «замедление» YouTube