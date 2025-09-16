УБЭП на Гроднещине задержал директора и главбуха сельхозорганизации за взятку в 30 тыс. рублей

Опубликовано: 16.09.2025 11:03 , Обновлено: 16.09.2025

В МВД 16 сентября сообщили о возбуждении очередного уголовного дела за взяточничество. На этот раз подозреваемыми в "системной деловой коррупции" стали директор и главный бухгалтер одной из сельскохозяйственных организаций в Гродненской области.

В Telegram-канале МВД показали кадры задержания оперативниками Управления по борьбе с экономической преступностью (УБЭП) Гродненщины подозреваемых - 38-летнего руководителя организации и 50-летней главбуха.

Начальник криминальной милиции Максим Рудой, заместитель начальника УВД Гродненщины, заявил, что фигуранты получили от неназванных предпринимателей взятку в 30 тысяч рублей - “за предоставление объемов работ и их своевременную оплату”.

В случае, если вина топ-менеджера и его подчинённой будут доказаны, за взяточничество им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Это далеко не первое уголовное дело, возбуждённое белорусскими правоохранителями за “системную деловую коррупцию” за последние месяцы. Так, как ранее рассказывал Telegraf.news, что в августе с такой же формулировкой сотрудники подразделений по борьбе с экономической преступностью (БЭП) минского ГУВД задержали 49-летнего заместителя директора крупной иностранной строительной компании.

В Минске задержали топ-менеджера крупной строительной компании

В этом же месяце их коллеги из Брестской области возбудили сразу 19 уголовных дел в отношении 11 фигурантов, в том числе, руководства одной из фирм, которая занималась изготовлением кормовых добавок.

УБЭП возбудил 19 уголовных дел за коррупционную схему взяток на 100 тыс. рублей на Брестчине