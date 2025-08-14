В Минске задержали топ-менеджера крупной строительной компании

Опубликовано: 14.08.2025 10:45 , Обновлено: 14.08.2025

Сотрудники подразделений по борьбе с экономической преступностью (БЭП) минского ГУВД задержали 49-летнего заместителя директора крупной иностранной строительной компании. Об этом сообщили в пресс-службе МВД 14 августа.

О какой именно компании идет речь, в правоохранительных органах не сообщили.

По данным оперативников, его поймали с поличным за получение взятки. В МВД сообщили, что топ-менеджер “потребовал подрядчика передавать ему “откаты” в размере 10% от сумм, которые выплачивались за выполненные работы”.

Как заявили в УБЭП, замглавы компании на строительном объекте принял 12 тысяч рублей через посредника, а затем спрятал наличные под сиденье автомобиля.

Следователи возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Telegraf.news писал, что на Брестчине сотрудники ГУБОПиК задержали представителя главного управления здравоохранения облисполкома при получении взятки. Об этом заявила пресс-служба МВД.

ГУБОПиК со спецназом задержали чиновника Брестского облисполкома