УБЭП возбудил 19 уголовных дел за коррупционную схему взяток на 100 тыс. рублей на Брестчине

Опубликовано: 15.08.2025 12:59 , Обновлено: 15.08.2025

В Министерстве внутренних дел Беларуси 15 августа заявили о пресечении очередной коррупционной схемы при участии должностных лиц аграрного сектора. На этот раз в объективе внимания правоохранителей оказалось руководство одной из фирм, которая занималась изготовлением кормовых добавок. Следователи совместно с Генеральной прокуратурой уже возбудили 19 уголовных дел в отношении 11 фигурантов.

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД и УВД Брестчины организатором коррупционной схемы назвали 53-летнего учредителя компании. По их данным, через своих подчиненных мужчина организовал “систематическую поэтапную передачу незаконных денежных вознаграждений” должностным лицам сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций. Взятки руководство компании, по версии следователей, платило за то, чтобы предприятия выбирало их в качестве поставщика.

Как заявил начальник отдела УБЭП УВД Брестчины Руслан Бенедисюк, общая сумма взяток составила порядка 100 тысяч рублей в эквиваленте.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что на днях сотрудники ГУБОПиК задержали на Брестчине представителя главного управления здравоохранения облисполкома при получении взятки. Задержание проводило 6-е управление ГУБОПиК по Брестской области при силовой поддержке отряда спецназначения «Шторм». В ведомстве заявили, что 56-летний мужчина является должностным лицом.

ГУБОПиК со спецназом задержали чиновника Брестского облисполкома