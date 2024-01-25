Светофор не работал? В Могилеве на пешеходном переходе автомобиль насмерть сбил ребенка

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Опубликовано: 25.01.2024 10:57 , Обновлено: 25.01.2024

Вечером в среду, 24 января, в Могилеве произошла трагедия: на пешеходном переходе под колесами автомобиля погиб 10-летний мальчик. Он возвращался домой из школы.

«В 18:50 24 января на пересечении улиц Крупской и Гришина 61-летний водитель автомобиля Acura совершил наезд на 10-летнего ребенка, – сообщили в УВД Могоблисполкома. – Мальчик переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу».

На месте происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

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«Предварительно установлено, что на момент случившегося светофорный объект не работал. Автомобиль сбил юного пешехода, когда тот почти перешёл дорогу», – сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

В отношении 61-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РБ. Максимальное наказание по этой статье – до 5 лет лишения свободы.

Ранее Телеграф писал, что днём 24 января на улице Чкалова в Минске произошло ДТП, в результате которого под колёсами грузового автомобиля “МАЗ” оказался 74-летний мужчина. Грузовик сбил мужчину прямо на пешеходном переходе, когда тот переходил дорогу на зелёный свет. Однако, кадры с видекамеры, снявшей момент ДТП, показали случившееся в несколько ином свете.

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