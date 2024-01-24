В ГАИ показали видео, как в Минске пешеход на светофоре выбежал под колёса грузовика

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Опубликовано: 24.01.2024 14:55 , Обновлено: 24.01.2024

Днём 24 января на улице Чкалова в Минске произошло ДТП, в результате которого под колёсами грузового автомобиля "МАЗ" оказался 74-летний мужчина. Грузовик сбил мужчину прямо на пешеходном переходе, когда тот переходил дорогу на зелёный свет. Однако, кадры с видекамеры, снявшей момент ДТП, показали случившееся в несколько ином свете.

Сразу после ДТП в столичной Госавтоинспекции, как обычно, дали краткую предварительную информацию об обстоятельствах произошедшего. По данным инспекторов, примерно в 10:00 вблизи дома №2 по улице Чкалова в Минске грузовой МАЗ, за рулём которого был 54-летний мужчина, совершил наезд на 74-летнего мужчину. Инспекторам было известно, что пенсионер пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате инцидента пешехода с различными травмами доставили в больницу на обследование, а следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ ГУВД Мингорисполкома продолжили работать на месте ДТП.

Как выяснилось, момент аварии попал на камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах, которыми поделилась столичная Госавтоинспекция, видно, как мужчина, переходя дорогу на зелёный сигнал светофора фактически сам бросился под колёса грузовика: машина вначале притормозила, остановившись на середине пешеходного перехода и пенсионер, очевидно решив, что его пропускают, ускорив шаг попытался обежать грузовик спереди. Тот же тронулся дальше и в результате сбил мужчину.

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В связи с данным ДТП Госавтоинспекция напомнила водителям о мерах предосторожности, к которым следует прибегать при подъезде к пешеходным переходам: проявлять предельную внимательность и двигаться с такой скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу “уязвимым участникам дорожного движения”.

Ранее Телеграф сообщил, что Госавтоинспекция предупредила белорусских водителей о новых рейдах, которые стартовали фактически по всей стране с 22 января и продлятся до 28 января.

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