Под Солигорском в лобовом ДТП погиб 8-летний ребенок

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Опубликовано: 22.01.2024 08:33 , Обновлено: 22.01.2024

В воскресенье, 21 января, в Солигорском районе Минской области произошло серьёзное лобовое ДТП: столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили в МВД Беларуси, в аварии погиб 8-летний ребенок, ещё одну девочку 12 лет, а также 51-летнюю женщину с травмами медики доставили в больницу.

По данным МВД, авария произошла днём на трассе “Солигорск - 4-ое рудоуправление”. По предварительной информации, виновником ДТП стал 36-летний житель Любанского района. Будучи за рулём легкового Mersedes, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с легковым Nissan.

В милиции отметили, что погибший мальчик находился в салоне Nissan без специального удерживающего устройства, в которых, согласно действующим в Беларуси ПДД, водители обязаны перевозить детей. Во всех обстоятельствах аварии инспекторы ГАИ сейчас разбираются вместе с оперативниками Следственного комитета.

Две других пострадавших - это водитель Nissan и её пассажирка.

В связи с данным ДТП в МВД напомнили, что перевозить детей в возрасте до 12 лет и ростом до 150 см в Беларуси разрешается только в специальном детском удерживающем устройстве (в детском кресле или бустере).

Напомним, за несоблюдение этого правила водителя могут привлечь к административной ответственности по части 6 статьи 18.13 КоАП и оштрафовать на 4 базовых величины (160 рублей на сегодня).

Ранее Телеграф сообщил, что Госавтоинспекция решила в понедельник, 22 января, повести в Могилеве “специальное мероприятие Фильтр”. Искать пообещали в первую очередь одну категорию водителей.

В ГАИ назвали город Беларуси, где 22 января проведут специальный «фильтр»