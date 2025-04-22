Суд забрал у частной компании выкупленный заброшенный санаторий под Молодечно и потребовал ещё 1,6 млн. рублей сверху

Опубликовано: 22.04.2025 12:23 , Обновлено: 22.04.2025

Экономический суд Минской области обязал общество с ограниченной ответственностью вернуть государству заброшенный санаторий в Молодечненском районе, выкупленный компанией в 2021 году. Стоимость имущества, которое суд потребовал вернуть районной администрации, оценивается в 1,2 млн. рублей, однако заплатить бывшему владельцу санатория придётся в два раза больше - прокурор запросил ещё 1,6 млн. рублей сверху. Деталями судебного процесса поделились в Генпрокуратуре Беларуси.

Судебный процесс был начат после прокурорской проверки, инициированной госслужащими. Их не строило то, что новый собственник, который приобрёл заброшенный комплекс капитальных строений бывшего санатория на аукционе ещё в 2021 году, не исполнил свои обязательства по сделке купли-продажи. Имущество было приобретено на одном из аукционов, причём стартовая цена лота составляла всего одну базовую величину (итоговую цену, за которую ушёл в итоге с молотка заброшенный санаторий, в Генпрокуратуре не уточнили).

По условиям аукциона, покупатель должен был привести территорию бывшего санатория в порядок, оформить госрегистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество, разработать проектно-сметную документацию и ввести объект в эксплуатацию, подготовив к ведению на данной территории предпринимательской деятельности. Именно этими “обременениями” объяснялась низкая стартовая цена аукционного лота. На деле же ничего из выше перечисленного, как утверждал прокурор, сделано за 3 года не было.

“Фактически территория бывшего санатория продолжила пустовать, при этом доступ посторонних лиц на данный объект ограничен не был”, - пожаловались в прокуратуре. Решить вопрос в досудебном порядке не вышло и дело ушло в экономический суд .

В результате суд поддержал требования прокурора о расторжении договора купли-продажи, постановил вернуть имущество в собственность Молодечненского района, а с теперь фактически бывшего владельца взыскать ещё и более 1,6 млн рублей пени и неустойки. Именно в эту сумму суд оценил разницу между проиндексированной оценочной стоимостью недвижимого имущества и ценой его приобретения.

Впрочем, пока решение суда не вступило в законную силу и, как пояснили в Генпрокуратуре, оно может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.

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