Белорусам предложили купить две АЗС. Сколько стоят?

Опубликовано: 13.08.2024 11:38 , Обновлено: 13.08.2024

На аукционе Beltorgi.by появился лот, который мог бы заинтересовать белорусов с деньгами. Ведь на продажу выставили две АЗС "Трайпл" в Ивацевичском районе на 177-м километре трассы М1 Брест–Минск-граница России. Торги назначили на 22 августа.

Чтобы попытать удачу, белорусам необходимо иметь в наличии не менее 5 501 965,95 рубля, а это больше 1,6 млн долларов по курсу. И это уже после снижения стоимости заправок, которые в июле пытались продать не дешевле 6 млн рублей.

Так же стоит помнить, что заправки давно бездействуют и не заправляют автомобили. Ими владеет банк ВТБ после банкротства прошлого владельца - компании “НефтеХимТрейдинг”, которой владел Юрий Чиж.

На сайте аукциона напомнили, что в случае если к участию в торгах будет допущен только один участник, он может приобрести АЗС по начальной цене, увеличенной на 5% (плюс дополнительные платежи, указанные на странице лота в разделе «Обязанности и ответственность покупателя»).

Сами же торги проводятся при наличии двух и более допущенных к торгам участников. Также для участия в них, необходимо внести задаток в размере 550 196,60 рублей.