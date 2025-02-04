На Витебщине выставили на аукцион здание, где в 1812 году ночевал Наполеон. Сколько рублей просят?

Опубликовано: 04.02.2025 10:48 , Обновлено: 04.02.2025

На электронной площадке «БУТБ-Имущество» выставили на торги здание бывшего монастыря кармелитов, где, как утверждают, в 1812 году ночевал Наполеон. Старинная постройка XVIII века представляет собой историко-культурную ценность, а просят за неё всего ничего — 42 рубля. Кроме того, будущему владельцу пообещали в придачу участок площадью 10 соток.

Бывшее здание монастыря кармелитов находится в городе Глубокое Витебской области. Столь символическая цена обусловлена необходимостью реставрации, а сама постройка соседствует с действующим собором Рождества Пресвятой Богородицы и входит в ТОП-5 достопримечательностей города. К слову, от Минска до Глубокого — всего 160 километров.

Учитывая, что здание возвели ещё в 1735 году, выходит, ему почти 300 лет. В своё время при монастыре были жилые корпуса, а также библиотека, госпиталь, аптека, служебные и складские помещения. А в 1812 году именно здесь на несколько дней останавливался французский император Наполеон Бонапарт, передал Интернет-портал Realt.

Отметим, что на продажу выставили единственный сохранившийся жилой корпус — двухэтажное кирпичное здание общей площадью 1280 кв.м. В придачу к нему новому собственнику пообещали земельный участок в 10 соток, который передадут в аренду на 40 лет. По условиям аукциона победитель должен обратиться в Министерство культуры за разрешением на выполнение ремонтно-реставрационных работ, а также подписать охранные обязательства. Каких-то ограничений в его использовании нет.

Торги пройдут на электронной площадке «БУТБ-Имущество» 3 марта. Подать заявление на участие можно до 26 февраля включительно. Начальная стоимость объекта, напомним, составляет 42 рубля.

Ранее Telegraf.news писал, что на площадке по продаже имущества “БелЮрОбеспечение” выставили на аукцион уникальный объект — двухкомнатную квартиру в трёх минутах ходьбы от станции метро “Могилёвская”. Стартовая цена недвижимости составляет всего 87300 рублей, или около 25,5 тысяч долларов. Правда, без нюансов не обошлось.

Цена — 25,5 тысячи долларов. В Минске выставили на продажу «двушку» в 3 минутах от метро. Но есть нюанс