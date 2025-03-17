Суд вынес приговор японцу, которого обвинили в агентурной деятельности в Беларуси

Опубликовано: 17.03.2025 19:42 , Обновлено: 17.03.2025

Минский городской суд вынес приговор задержанному в Беларуси в 2024 году японцу Наканиси Масатоси. Его признали виновным в агентурной деятельности, мужчина отправится в тюрьму на семь лет.

В Генеральной прокуратуре [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/generalnaya-prokurat170325/” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link], что Масатоси с 2018 по 2024 годы занимался в Беларуси агентурной деятельностью. Японца обвинили по статье 358-1 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] (УК) РБ (сотрудничество иностранца или человека без гражданства со специальной службой, органом безопасности или разведывательным органом иностранного государства, международной либо иностранной организацией, сопряженное с совершением действий, заведомо направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 500 базовых величин (21 тыс. рублей сейчас). К слову, лишение свободы на срок семь лет - это максимальное наказание по данной статье.

Приговор в законную силу не вступил, его еще можно обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке.

В Японии этот приговор Минского городского суда пока не комментировали.

«Японский шпион» в Беларуси

Напомним, в сентябре 2024-го стало известно о задержании «агента японских спецслужб» в Беларуси. «Мои действия могут быть опасны для Беларуси. Может быть атака ракетой по Беларуси», — сказал в ролике белорусского Агентства телевизионных новостей (АТН) задержанный.

В Беларуси задержали «агента японских спецслужб» — ГосТВ

Telegraf.news писал, что 6 сентября начальник следственного управления Комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси Константин Бычек в эфире государственного телевидения рассказал подробности дела «японского шпиона». По данным следствия, он посещал районы Беларуси, которые граничат с Украиной, и снимал мосты, дороги, вокзалы и другие объекты инфраструктуры. За шесть лет шпионажа, как утверждает Бычек, японец собрал около 9 тыс. фотографий.

В свою очередь правительство Японии тогда подтвердило задержание своего гражданина, однако отказалось комментировать причины и обстоятельства случившегося. Чуть позже, после выхода сюжета на белорусском госТВ, власти направили протест белорусской стороне.

«Мы настойчиво требовали отмены программы, и чрезвычайно прискорбно, что она все-таки вышла в эфир», — сказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

КГБ Беларуси обвинил задержанного японца в агентурной деятельности. В Токио ответили