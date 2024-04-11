Суд вынес приговор инженеру автопарка "за халатность" по делу смертельного ДТП под Смолевичами

Опубликовано: 11.04.2024 10:54 , Обновлено: 11.04.2024

Суд города Жодино озвучил приговор бывшему главному инженеру филиала "Миноблавтотранса". Его обвинили в халатности в связи с гибелью 13 человек в ДТП под Смолевичами в 2023 году. Приговор опубликовали на сайте Верховного суда Беларуси.

Напомним, что в 2023 году в Беларуси произошла авария с участием самосвала и маршрутки, которая повлекла за собой гибель 13 человек. В ДТП обвинили 60-летнего водителя самосвала, который, не справившись с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с маршруткой. Следователи выяснили, что грузовик был загружен песком сверх нормы, и это повлекло разрушение и без того неисправной ходовой части авто.

Также сообщали, что водитель самосвала при выезде в рейс знал о неисправностях своего транспорта. Его обвинили в “Нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц”, и приговорили к лишению свободы на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

СК назвал виновного в ДТП под Смолевичами, в котором погибли 13 человек

Также к уголовной ответственности за халатность привлекли одного из руководителей “Миноблавтотранса” который “не принимал должных мер по безопасной эксплуатации транспортных средств”. Его осудили на 2 года колонии по ч. 2 ст. 428 Уголовного кодекса (Служебная халатность. ). Осужденный на суде своей вины не признал.

По данным следствия, работая главным инженером с 12 мая 2021 года по 20 февраля 2023 года, он “не исполнил ненадлежащим образом свои служебные обязанности”, а именно не осуществлял проверки самосвала Маз перед рейсами, из-за чего машина 20 февраля 2023 года вышла в рейс с неисправностью ходовой части.

Ранее Telegraf.news писал о том, что СК Беларуси сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении одного из руководителей филиала автопарка ОАО “Миноблавтотранс”. Именно его обвинили в том, что он “допустил к участию в дорожном движении неисправный автомобиль МАЗ”, который впоследствии врезался в маршрутку под Смолевичами и унёс жизни 13 человек.

Авария под Смолевичами. СК обвинил одного из руководителей автопарка в халатности