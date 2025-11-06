Суд по требованию ГУБОПиК признал каналы нашумевшего блогера Mellstroy экстремистскими

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Опубликовано: 06.11.2025 16:27 , Обновлено: 06.11.2025

Суд Центрального района Минска по требованию Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси признал экстремистскими материалами все каналы и символику популярного блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy. Решение было вынесено 4 ноября.

Поводом для судебного разбирательства, как сообщила пресс-служба МВД, стали призывы блогера к участию в «конкурсах». По версии правоохранительных органов, эти призывы подразумевали совершение противоправных действий — хулиганств и нарушений общественного порядка — с последующей публикацией видео в социальных сетях за денежное вознаграждение.

В МВД заявили, что подобные акции подпадают под действие закона «О противодействии экстремизму». Ведомство предупредило граждан об ответственности за распространение материалов, признанных экстремистскими, которая в Беларуси может быть как административной, так и уголовной.

«Министерство внутренних дел обладает необходимыми возможностями и инструментарием, чтобы в случае возникновения угроз национальной безопасности… блокировать аккаунты в популярных социальных сетях», — утверждает представитель ГУБОПиК Владимир Горегляд.

ГАИ Беларуси объявила о тотальном отслеживании в соцсетях роликов, снятых «ради хайпа»

Таким образом, любое распространение контента с каналов Mellstroy или использование его логотипов на территории Беларуси теперь считается противозаконным.

Ранее Telegraf.news писал, что министерство внутренних дел (МВД) предупредило белорусов об административно и уголовной ответственности, которая может им грозить за некоторые видео, которые молодые люди снимают и выкладывают в соцсетях “ради хайпа, мимолётной славы и материальной выгоды”.

МВД предупредило белорусов о штрафах и уголовке за «хайповые» видео в соцсетях