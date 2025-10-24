МВД предупредило белорусов о штрафах и уголовке за "хайповые" видео в соцсетях

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Опубликовано: 24.10.2025 09:34 , Обновлено: 24.10.2025

Министерство внутренних дел (МВД) предупредило белорусов об административно и уголовной ответственности, которая может им грозить за некоторые видео, которые молодые люди снимают и выкладывают в соцсетях "ради хайпа, мимолётной славы и материальной выгоды".

В ведомстве констатировали, что в последнее время белорусы всё чаще встали выкладывать в социальных сетях “агрессивный видеоконтент”, желая заработать побольше лайков, новых подписчиков, а также материальную выгоду.

“В погоне за популярностью и мимолетной славой в интернете молодые люди забывают о принятых нормах поведения в обществе”, - посетовал начальник отдела Главного управления охраны правопорядка и профилактики (ГУОПП) МВД Сергей Лосич и предупредил авторов таких хайповых роликов об административной и уголовной ответственности как за подобное поведение, так и размещение такого контента в Сети.

Лосич предупредил, что сотрудники милиции проводят “непрерывный мониторинг Сети”, а в соцсетях МВД выложили нарезку уже выявленных роликов, на которых усмотрели нарушения. На кадрах, частично заблюренных, можно рассмотреть примеры того, какое поведение в милиции могут расценить как неподобающее. Дефиле по вагону метро с рекламным плакатом в руках, заплыв по Свислочи в центре города, пробежка нагишом по столичным улицам, автотрюки на фоне национальной библиотеки - всё это в милиции подали в качестве примера хайпового и потенциально наказуемого поведения.

В МВД пообещали дать правовую оценку каждому выявленному нарушению и принять “соответствующие меры реагирования”.

“Виновные лица не останутся безнаказанными”, - заверил Лосич, призвав белорусов сохранять благоразумие и “оставаться примером для подрастающего поколения” и не совершать “необдуманных поступков”.

Накануне, как сообщал Telegraf.news, о тотальном отслеживании в соцсетях роликов, снятых «ради хайпа», предупредила и белорусская Госавтоинспекция. Впрочем, там для выявления нарушителей используют не только соцсети, но и камеры, установленные на улицах и объединённые в Республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. При этом в милиции призвали белорусов не ограничиваться публикациями в соцсетях, а напрямую сообщать о нарушениях через чат-боты и на сайты ведомства. По телефону тоже можно.

ГАИ Беларуси объявила о тотальном отслеживании в соцсетях роликов, снятых «ради хайпа»