ГАИ Беларуси объявила о тотальном отслеживании в соцсетях роликов, снятых «ради хайпа»

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Опубликовано: 23.10.2025 16:36 , Обновлено: 23.10.2025

Госавтоинспекция Беларуси предупредила, что ежедневно выявляет нарушителей ПДД с помощью социальных сетей и систем видеонаблюдения. Особое внимание ведомство пообещало уделять нарушениям правил парковки и стоянки. С начала года, по данным ГАИ, за такие нарушения было выписано 8,5 тысяч штрафов.

«В последнее время среди пользователей соцсетей ради хайпа стало популярным снимать видео нарушений Правил и размещать контент в своем аккаунте TikTok», — пояснили в Госавтоинспекции свой интерес к соцсетям.

Поэтому, как утверждают в ГАИ, милиция ведёт постоянный “мониторинг интернет-площадок”, чтобы привлекать к ответственности нарушителей.

Кроме того, в Госавтоинспекции заявили, что используют не только соцсети, но и камеры, установленные на улицах и объединённые в Республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. Ещё в милиции призвали белорусов не ограничиваться публикациями в соцсетях, а напрямую сообщать о нарушениях через чат-боты и на сайты ведомства. По телефону тоже можно.

В ГАИ также пояснили, что уделяют особое внимание парковочным местам для инвалидов, которые занимают водители, не имеющие на это права.