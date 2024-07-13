"Остерегайтесь торнадо" - Синоптик предупредил Литву и Беларусь о высоком риске штормов

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Опубликовано: 13.07.2024 18:36 , Обновлено: 13.07.2024

Синоптик ESSL и прогнозист для ESTOFEX Томаш Пучик предупредил в своем Твиттере, что в субботу над Литвой выросла вероятность возникновения торнадо. Тем временем, для Беларуси он выдал предупреждение о сильных штормах.

“Интересная ситуация сложилась и в Северо-Восточной Европе. На фронте по всей Литве формируются отдельные штормы. Остерегайтесь торнадо с сильно изогнутыми годографами и низкими LCL! Над Беларусью прогнозируется высокий риск сильных порывов ветра, при этом штормы переходят в горячую и очень влажную воздушную массу”, - предупредил эксперт.

Жители Литвы уже поделились фото первого замеченного торнадо.

В Минске сильный ветер вечером в субботу уже повалил деревья. В районе улиц Казинца и Корженевского отключилось электричество. В службе 115 предупредили, что продлится оно до 20:00.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Белгидромет объявил штормовое предупреждение на субботу, 13 июля, подняв уровень опасности из-за жары до максимального, красного уровня, в четырёх из шести регионах Беларуси. В двух других регионах на этот день объявлен оранжевый уровень по жаре. Посмотрели, о каких ещё неблагоприятных явлениях предупредили белорусов синоптики.

Синоптики повысили до максимального уровень метеоопасности в четырёх областях Беларуси