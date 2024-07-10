Стая собак устроила террор в Узденском районе. В ЖКХ рассказали, почему отказались помогать местным жителям

🎥 Видео

Опубликовано: 10.07.2024 13:45 , Обновлено: 10.07.2024

Сразу в нескольких садовых товариществах в Узденском районе Минской области жители столкнулись с нашествием диких собак, которые бросаются как на взрослых, так и на людей. Дачники обратились за помощью в местный исполком, однако бесплатно отловить собак отказались.

Как рассказали местные жители, нашествие собак здесь уже второй год, а кто-то из владельцев участков живет на даче постоянно. По последним подсчетам, в садовом товариществе “Уютная поляна” - больше 20 бродячих собак. Как сообщили в репортаже телеканала ОНТ, животные появляются рано утром и ночью. А днем пережидают в лесу.

На участках владельцев собаки делают подкопы, портят урожай. “Вот подкопы, видите, пришлось заложить все булыжниками, корнями. И целый подкоп с той стороны они сделали зимой, а это уже в мае. Они же могут гадить там, это все плохо, негигиенично”, - отметила местная жительница Марина Закатова.

К слову, есть и пострадавшие: животные напали на мужчину, теперь он восстанавливается. “В этом году, когда мы приехали в апреле, их было уже 15 штук. То есть это уже опасно. Зимой они загрызли косулю”, - рассказала Закатова.

В итоге в товариществе собрали инициативную группу (всего 60 человек, в том числе председатели других товариществ), направили коллективное обращение в исполком, ЖКХ, РОВД и не только.

“Шла с остановки, тут пройти до наших ворот - 5 минут. Выскакивает свора собак из леса. Хорошо, что я не несла что-то такое, что им бы понравилось. Накинулись бы - и все”, - пожаловалась другая жительница товарищества.

Еще одна рассказала, что дети без родителей не выходят на улицу. “Дети катаются на велосипедах - и они [собаки] бросаются. Было вот пару дней назад, что кинули велосипед и убежали просто дети”, - поделилась она.

«Одна вцепилась в ногу, другая кусает за голову» — В Минске на парня с инвалидностью напали бойцовские собаки

Собаки здесь появились из-за того, что кто-то привез маленьких щенков, которых подкормили, однако не приручили, сообщили на ОНТ. Постепенно стая разрослась. В товариществе решили воспользоваться услугой отлова животных, однако, со слов жителей, им выставили неподъемную сумму.

“На территории нашего сельсовета находится 20 садовых товариществ. Каждое садовое товарищество является обособленной юридической единицей. Отловом бродячих собак на территории населенных пунктов занимается сельский совет. То есть мы выступаем заказчиками, работы выполняет Узденское ЖКХ”, - рассказал председатель Дещенского сельсовета Владимир Балтенков.

При этом, дополнил он, собак отлавливают за счет средств садовых товариществ. В ЖКХ это подтвердили. Все, что на территории товарищества, - зона ответственности председателя садового товарищества и жителей.

Ранее Telegraf.news рассказывал о стрелке, который устроил “охоту” из пневматического ружья на домашних котов. Так, одному из животных после ранения потребовалась операция, удалили почку.

«Что это за нелюди живут среди нас?!» — В Витебске милиция объявила поиски стрелка, устроившего «охоту» на домашних котов